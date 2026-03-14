Fiamme nella notte nel centro abitato di Quartucciu con due auto rimaste danneggiate.

A dare l'allarme sono stati automobilisti di passaggio con immediato arrivo dei Vigili del fuoco di Cagliari e dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini.

Nulla è trapelato sulle cause dell'accaduto. Si cerca di risalire alla presenza di qualche telecamera nella zona. Interrogate anche alcune persone.

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