I fondi
14 marzo 2026 alle 09:56
Sinnai, via alle domande per il reddito di inclusione socialePossono partecipare aI bando i cittadini residenti e in possesso di un'attestazione ISEE entro i 15mila euro
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Via al Comune di Sinnai alle domande per il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) - Annualità 2026.
Il provvedimento è pensato per sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica. Possono partecipare aI bandoi cittadini residenti in possesso di un'attestazione ISEE entro i 15000 euro e non essere beneficiari di altre misure di contrasto alla povertà incompatibili (come l'Assegno di Inclusione).
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