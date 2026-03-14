Via al Comune di Sinnai alle domande per il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) - Annualità 2026.

Il provvedimento è pensato per sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica. Possono partecipare aI bandoi cittadini residenti  in possesso di un'attestazione ISEE entro i 15000 euro e non essere beneficiari di altre misure di contrasto alla povertà incompatibili (come l'Assegno di Inclusione).

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