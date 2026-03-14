Si è concluso in Spagna il secondo meeting del patto di gemellaggio "Quartu e Almansa rinsaldano l'amicizia" che ha visto le due città cimentarsi sul tema del vino, ma anche sulla cultura, sulle tradizioni e sugli scambi che si possono avviare tra le due comunità .

Il meeting in Castiglia si è concluso nella tarda serata di ieri - dopo una rappresentazione teatrale in abiti d’epoca davanti al castello cinquecentesco - con la sottoscrizione del Protocollo, facendo seguito quindi alle firme già apposte anche nel primo incontro di ottobre a Quartu. Per la Sindaca di Almansa, María Pilar Callado García; per Quartu, la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni. E poi a seguire, le firme dei dirigenti AICCRE, di Focus Europe e di tutte le associazioni e gli imprenditori sardi che hanno fatto parte della delegazione, accompagnati durante il cerimoniale dalle launeddas del maestro Gianfranco Meloni, dalle musiche e danze tradizionali.

Proprio attraverso il vino è nato il primo contatto tra le due città, diventato ormai legame. A Quartu, terra ricca di tradizioni e passione vinicola, la coltivazione della vite risale al Medioevo, per poi consolidandosi nei secoli in un territorio caratterizzato da terreni sabbiosi e calcarei, ideali per vitigni come Cannonau, Monica, Vermentino e Nasco. Almansa, 700 metri sopra il livello del mare, non è da meno. Tante le cantine nate, soprattutto nel XX secolo, che hanno portato alla nascita della denominazione di origine Almansa, dove spicca una varietà quasi unica: la Garnacha Tintorera.

A ottobre la visita della delegazione spagnola in Italia, in questi giorni quella della rappresentanza quartese ad Almansa - ma anche al capoluogo Albacete e all’altro Comune di Higueruela, dove è forte la tradizione vitivinicola -, per rinsaldare l’amicizia e controfirmare il patto di gemellaggio anche in Spagna.

La delegazione quartese in Spagna, composta non solo dalle rappresentanze istituzionali ma anche dalle associazioni culturali e dalle attività produttive del territorio, ha potuto toccare da vicino nuove realtà, diverse tecniche di lavorazione, ulteriori mercati, stimolando così la nascita di nuovi stimoli e di nuove idee in merito ai metodi di produzione e ai nuovi mercati da esplorare e poi consolidare.



© Riproduzione riservata