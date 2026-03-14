Un 24enne arrestato a Muravera con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale era impegnata in un ordinario servizio di vigilanza stradale sulla 125 Var quando ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte dell’autista di un bus, in difficoltà per la condotta molesta di un passeggero, che fumava nel mezzo e ignorava i suoi richiami.

I poliziotti, dopo aver fatto scendere l’uomo, sprovvisto di documenti, lo hanno accompagnato a casa dove l’hanno identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Durante il controllo gli operatori hanno scoperto una grave situazione di violenza domestica nei confronti dell’anziana madre che viveva con lui e non aveva mai denunciato le violenze subite per paura di ritorsioni.

Appena se ne sono andati il 24enne, armato di coltello, ha iniziato a distruggere i mobili della casa. Prontamente bloccato e disarmato, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Sotto sequestro un coltello, una balestra e tre dardi.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

(Unioneonline)

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