Sarroch, accordo Saras-Verbund per l’energia rinnovabileL’intesa prevede l’anticipazione da parte del GSE di circa 1,2 terawattora di energia elettrica nell’arco di tre anni
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Accordo strategico tra Saras e Verbund AG nell’ambito del meccanismo Energy Release 2.0 promosso dal Gestore dei Servizi Energetici per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili e sostenere la competitività delle imprese energivore. L’intesa prevede l’anticipazione da parte del GSE di circa 1,2 terawattora di energia elettrica nell’arco di tre anni, destinata ad alimentare la raffineria Saras di Sarroch, uno dei principali poli energetici e industriali del Mediterraneo.
L’energia anticipata verrà successivamente restituita al GSE da Verbund Green Power Italia attraverso la realizzazione di nuova capacità fotovoltaica pari a circa 81 megawatt. Gli impianti saranno contrattualizzati con il GSE per un periodo di vent’anni a prezzo fisso, secondo quanto previsto dal meccanismo Energy Release 2.0. Con questa operazione Verbund, attraverso la propria controllata italiana, rafforza il proprio ruolo nello sviluppo di nuovi impianti da fonti rinnovabili nel Paese.
L’energia restituita al sistema arriverà infatti da impianti di nuova costruzione, contribuendo ad aumentare la produzione da fonti rinnovabili, ridurre le emissioni e sostenere gli obiettivi climatici nazionali ed europei.