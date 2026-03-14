Sarà ricostruito in pietra locale e con la stessa tipologia costruttiva originaria il muro di recinzione della proprietà comunale in via Manno, nel centro abitato di Mandas.

L’intervento, finanziato con 100mila euro, consentirà di ripristinare e mettere in sicurezza la struttura, garantendo allo stesso tempo il rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto urbano. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo sul posto con l’impresa incaricata dei lavori, passaggio preliminare necessario per definire gli ultimi aspetti operativi prima dell’apertura del cantiere.

«Dalla prossima settimana - dice il sindaco Umberto Oppus - dopo un ultimo confronto tra la direzione dei lavori e l’impresa esecutrice, è previsto l’avvio dell’intervento». L’opera permetterà di restituire stabilità e decoro all’area interessata, con una ricostruzione che seguirà i criteri tradizionali e l’utilizzo di materiali coerenti con la struttura originaria del muro.

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