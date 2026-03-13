Hanno ceduto il tetto in canne e tegole ed anche parte dei muri in ladiri (mattoni di fango e paglia). Così si è letteralmente afflosciata una vecchia casa campidanese in via delle Mimose, nel centro storico di Monserrato.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini che hanno avvertito un vero e proprio botto pensando anche allo scoppio di una bombola. Il sopralluogo dei Vigili del fuoco ha escluso questo: si sarebbe trattato di un crollo strutturale di una vecchia abitazione con la stabilità che potrebbe essere stata compromessa anche dalle piogge soprattutto di gennaio e anche delle settimane successive.

Un accurato sopralluogo è stato effettuato anche dalla Polizia locale col comandante capitano Mauro Soru. Al momento del crollo non era presente nessuno.

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