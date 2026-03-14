Il rogo
14 marzo 2026 alle 11:01aggiornato il 14 marzo 2026 alle 11:02
Sestu, due camper a fuoco nella notte in via TogliattiIndagini in corso, al vaglio le immagini della videosorveglianza
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Due camper parcheggiati in viaTogliatti a Sestu sono andati a fuoco nella notte restando completamente distrutti.
Immediato l'allarme con l'arrivo dei carabinieri della stazione e dei vigili del fuoco: spente le fiamme, sono scattate le indagini per risalire alle cause del rogo. In merito, le forze dell'ordine mantengono uno stretto riserbo.
I carabinieri stanno esaminando le immagini di alcune telecamere che potrebbero contribuire a far luce sull'accaduto.
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