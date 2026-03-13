Un piano del Comune di Sinnai per la sistemazione delle strade rurali rimaste devastate dal ciclone Harry di gennaio. I danni sono stati notevoli, con tantissime vie di comunicazione fra le campagne trasformate in rigagnoli non solo nelle zone collinari ma anche di pianura. Come è successo nella strada di "Su Pranu" che attraversa parte delle campagne di Sinnai. Si tratta di una strada asfaltata diversi decenni fa, dove da anni si attendono lavori di risanamento: la pioggia abbondante (con i successivi ristagni) degli ultimi mesi e di gennaio in particolare ha danneggiato anche l’asfalto allargando le buche già esistenti e creando situazioni di vero pericolo per le auto, i trattori e per tutti i mezzi che vi transitano. Da qui la necessità di interventi anche immediati, nei punti più critici.

Diverse le strade rimaste danneggiate anche nella zona di Tasonis, Solanas, San Basilio e altre località collinari dove durante il ciclone Harry, erano state soccorse anche diverse famiglie impossibilitate a rientrare a casa a causa delle condizioni delle strade. Ora i tecnici del Comune hanno un piano di intervento realizzato dopo i sopralluoghi nelle zone indicate. I finanziamenti necessari per poter materialmente intervenire li dovrà mettere a disposizione la Regione.

Si profila per il futuro anche lo studio di un unico progetto tra i Comuni di Sinnai e Settimo San Pietro per la sistemazione della strada che dall’altezza del curvone prima dell’ingresso in pineta, si sviluppa fra le campagne dei due Comuni sino a Montolai.

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