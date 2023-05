Dopo il successo della passata edizione, il 1 e il 2 giugno a Burcei torna il "Cerexa Fest", la festa delle ciliegie. L'evento sarà organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e i comitati cittadini.

La prima giornata si aprirà con un convegno. Durante i due giorni di festa non mancheranno le degustazioni, gli stand, l'animazione per i bambini e la musica, gli spostamenti in quad. Il programma completo sarà resto noto nei prossimi giorni. Burcei è tra i maggiori produttori di ciliegie in Sardegna, particolarmente gustose. La prima varietà a maturare, è la ciliegia "Regina". Seguirà la maturazione della "Nera" e dei "Duroni", due varietà utilizzate anche per le confetture. La superficie coltivata si estende per circa 75 ettari con 21 mila piante.

Si trovano soprattutto nelle località di Mitzauena, Cea, Ghirranu ed in altri siti che si sviluppano a pochi chilometri dall'abitato. Si può dire che quasi tutti gli abitanti posseggono almeno un ciliegio. Ma c'è anche chi ne coltiva diverse centinaia. Non per nulla Burcei è conosciuto come "Paese delle ciliegie". Quasi tutti, insomma, hanno il loro piccolo ciliegeto. Rosse, succose, dolci, belle da vedere: un fiore all'occhiello per il paese. C'è anche chi usa parte del raccolto per fare sciroppi, tisane, infusi, grappe, marmellate, gelato o per insaporire il coniglio alla cacciatora e anche per creare gli 'Appiconis', un intreccio di ciliegie e i suoi rami che formano un grappolo. Una importante risorsa per l'economia che andrebbe maggiormente sostenuta e valorizzata. A inizio giugno a Burcei si festeggia anche Santa Barbara, tra riti religiosi, launeddas, spettacoli musicali e gare poetiche.

