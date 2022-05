Dopo tre anni torna a Burcei la sagra delle ciliegie che il Comune organizza con i volontari del paese.

“Cerexia fest”, questo il nome della Sagra, si svolgerà il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, con assaggi gratuiti di ciliegie che il Comune acquisterà dal produttore. Previsti spettacoli e musica per i bambini, gare poetiche, il laboratorio di poesia improvvisata, interventi comici.

E ancora, l’inaugurazione del campo di calcetto, la riapertura della chiesa parrocchiale con celebrazione della messa e tanti altri appuntamenti ancora. Non mancherà un convegno con esperti e produttori per parlare del futuro delle stesse ciliegie, che a Burcei sono fra le più gustose in Sardegna.

La sagra negli ultimi due anni non si è svolta a causa del Covid. Un ritorno attesissimo alla normalità. Previsto l’arrivo di persone da tutto il cagliaritano, ma anche dalla costa sud orientale dell’Isola.

