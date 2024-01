In pullman da Burcei all'Istituto agrario di Elmas. I pesantissimi disagi dei 15 studenti di Burcei iscritti all'Istituto Agrario di Elmas, sono finiti oggi grazie all'accordo raggiunto dal direttore dell'Arst Carlo Poledrini col sindaco Simone Monni e con l'assessora alla Pubblica istruzione Tilde Scalas.

Gli studenti pendolari sinora sono stati costretti a raggiungere il loro Istituto, con viaggio sino alla stazione Matteotti a Cagliari e col proseguimento poi sino al loro Istituto con un secondo mezzo del Ctm.

Con l'arrivo a scuola spesso in ritardo e con pesanti disagi. Oggi invece il primo viaggio diretto con un unico pullman dellArst da Burcei a Elmas. Spesso, come detto, gli studenti sono arrivati a scuola in ritardo, iniziando le lezioni alla seconda ora.

© Riproduzione riservata