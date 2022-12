Il Comune di Burcei ha attivato “ProntoIMU”, servizio gratuito di assistenza per il calcolo dell’IMU. A disposizione dei cittadini c’è un team di consulenti esperti sulla materia.

Il servizio è rivolto indistintamente a tutti ed è fruibile sia per confrontarsi su quanto versare per il 2022, sia per verificare la correttezza di quanto già versato negli anni precedenti.

Chiunque può controllare che la propria posizione sia corretta e sanare in maniera agevolata eventuali irregolarità.

