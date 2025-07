Incidente stradale sulla vecchia Orientale sarda con una moto scivolata sulla strada con due persone a bordo con un ferito finito al Brotzu in codice rosso, ma non in gravi condizioni.

Illeso il secondo giovane che viaggiava con lui sulla moto. Il ferito è stato trasportato al Brotzu con l'elisoccorso.

Sul posto i carabinieri di Quartu per i rilievi di legge. Non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.

