Inizia il nove gennaio la mensa scolastica a Burcei.

Un iter burocratico che quest'anno si è allungato nel tempo con due gare d’appalto che sono andate deserte. L’ultima, prima delle vacanze natalizie. La svolta è arrivata con la volontà di una impresa che ha deciso di garantire il servizio mensa alle condizioni poste dal Comune nelle due gare andate deserte. La disponibilità è arrivata dalla stessa ditta che svolge il servizio anche nelle scuole di Maracalagonis.

Il servizio di ristorazione scolastica ripartirà il nove gennaio per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria. Le domande di iscrizione dovranno pervenire, secondo le modalità indicate, entro il 7 gennaio, giorno di riapertura dopo le vacanze di Natale del nuovo anno. Per i ragazzi della primaria la mensa sarà assicurata nell’unico giorno della settimana in cui è prevista la frequenza mattina e pomeriggio. Per l’Infanzia, tutti i giorni di frequenza scolastica. La mensa si farà all’interno dell’Istituto che ospita le due scolaresche.

