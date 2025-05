Sino all'aprile del prossimo anno il servizio di cattura, custodia e affidamento dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Burcei, sarà gestito dalla società che gestisce il canile Shardana, sulla statale 387.

Lo ha deciso l'amministrazione comunale che dovrebbe spendere per un anno circa 12mila euro. Il costo per il Comune sarà di 4,48 euro al giorno, più Iva per ogni cane ricoverato, comprensivi di ulteriori qualsiasi spesa si dovesse rendere necessaria, e di altri 39,90 euro per eventuali smaltimenti.

