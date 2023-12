Attesa fra i pendolari di Burcei per la riapertura della tratto di vecchia Orientale sarda decisa dall'Anas il 9 novembre scorso per lavori di messa in sicurezza della strada tra i chilometri 17.670 e 18 più 190.

Il sindaco di Burcei Simone Monni ha scritto all'Anas per saperne di più. «Visti i notevoli disagi creati dall’improvvisa chiusura del tratto di strada indicato, avvenuta senza preavviso e senza alcuna interlocuzione con questo Comune, si chiede di sapere la data di riapertura della strada al traffico. Si chiede con sollecitudine di avere chiarimenti in merito all’andamento dei lavori e si evidenzia la necessità di confermare la riapertura della strada alla data trascritta, quella del 21 dicembre, nell’ordinanza da voi emessa, per porre fine ai gravi disagi che sta subendo la popolazione di Burcei».

