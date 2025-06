Massimo potenziamento del servizio sostitutivo, inserimento di tutte le fonti alternative nel servizio idrico, alimentazione diretta del serbatoio: sono questi i primi impegni a brevissima scadenza emersi nel corso dell’incontro tra il sindaco di Burcei Simone Monni, gli assessori Ignazio Monni, Tilde Scalas, Jonata Mucelli e per Abbanoa il Consigliere di Amministrazione Cristiano Camilleri, il direttore generale Stefano Sebastio e in collegamento telefonico il presidente del Cda Giuseppe Sardu.

Il comune di Burcei sta attraversando un momento di forte difficoltà di approvvigionamento. Attualmente è alimentato in via esclusiva dall’acquedotto di Corongiu tramite una condotta vecchia, soggetta a continue rotture di difficile riparazione per via del territorio particolarmente aspro che attraversa e delle estreme condizioni operative (una pressione sino a 37 bar, e cioè 10 volte oltre i normali standard). Il collegamento è di oltre 9 chilometri intervallato da due impianti di sollevamento per superare un dislivello di quasi 400 metri. È già programmato il rifacimento di questa condotta: è in corso l’iter per arrivare quanto prima all’avvio dei lavori, preceduto da una prima fase di interventi di messa in sicurezza, che sono stati progettati nelle scorse settimane e che saranno presto realizzati, e da una successiva fase di risanamento strutturale. Le continue rotture, anche se tempestivamente riparate, stanno condizionando l’approvvigionamento del serbatoio comunale che ha difficoltà al recupero dei livelli ottimali.

Abbanoa ha illustrato al Comune tutte le attività in corso per alleviare il disagio: valutazione della portata dei pozzi e delle sorgenti locali, intensificazione della ricerca perdite, efficientamento dei due impianti di sollevamento presenti lungo gli oltre 9chilometri di condotta adduttrice: a Corongiu e a Perdaxedu. Su richiesta dell’amministrazione comunale, Abbanoa potenzierà il servizio sostitutivo con autobotte, valutando la possibilità di una alimentazione diretta del serbatoio. In conclusione dell’incontro il presidente Sardu ha accolto l’invito del sindaco a partecipare ad un incontro pubblico che si terrà a Burcei il prossimo 8 luglio alle 18,30, per fornire una informazione diretta ai cittadini.

