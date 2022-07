Devastante incendio alla periferia di Burcei.

Le fiamme hanno raggiunto anche alcuni ovili, e diversi capi di bestiame sono rimasti intrappolati restando carbonizzati.

Interessata la zona di Pranus, col fuoco che nelle notte di giovedì si è anche avvicinato alla zona di Sa croccoriga.

Devastate macchia mediterranea e piante d'alto fusto. Mobilitate anche decine di cittadini.

Sul posto diverse squadre di Vigili del fuoco per limitare i danni delle fiamme spinte dal forte maestrale, a tratti incontrollabili.

"Una situazione preoccupante – ha spiegato il vicesindaco Marcello Malloru – l'incendio si è sviluppato a Sa croccoriga, arrivando sino alle abitazioni della lottizzazione di Pranus. I volontari del posto hanno evitato il peggio, mettendo in salvo i mezzi di un'azienda di movimento terra e numerosi allevamenti di animali. Sono intervenuti solo i vigili del fuoco. Il fuoco ha lambito anche alcune case e minacciato la foresta di Scova. Centinaia le persone presenti nella zona. Una situazione critica proprio a causa del vento”.

Alle prime luci dell’alba di venerdì, domate le fiamme, sono iniziate le operazioni di bonifica nelle campagne. Impegnati forestali e Vigili del fuoco: ultimata questa operazione scatterà un sopralluogo per la verifica dei danni e per risalire alle cause dell'incendio che ha provocato gravi danni.





© Riproduzione riservata