Il Consiglio comunale di Burcei è stato convocato per il sei febbraio a mezzogiorno. L'assemblea dovrà provvedere all'approvazione del Bilancio e alla discussione e approvazione del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria.

Un passo in avanti per poter dare la cittadinanza onoraria anche all'avvocato Mauro Trogu, legale di Beniamino Zuncheddu, assolto per la strage di Sinnai.

A parlarne alcuni giorni fa è stato lo stesso sindaco Simone Monni in una recente trasmissione sulla vicenda su Videolina.

Monni aveva annunciato l'idea di riconoscere al legale la cittadinanza di Burcei.

