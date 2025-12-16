Il bando
16 dicembre 2025 alle 20:13
Burcei, assegnate 40 borse di studio agli studenti meritevoliDati anche i contributi ai residenti che svolgono attività sportiva fuori dal paese
È stata pubblicata dal Comune di Burcei la graduatoria provvisoria per l’assegnazione delle borse di studio di merito per lo scorso anno scolastico. Quaranta gli studenti ammessi. Al momento risulta una sola esclusione per votazione insufficiente. Le borse variano da 600 euro a poche decine di euro. Assegnati anche i contributi per quindici residenti che svolgono l'attività sportiva fuori Burcei per la mancanza degli impianti necessari.
