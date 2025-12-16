Cagliari, a fuoco un peschereccio a “Sa Perdixedda”Il rogo ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi quartieri della città
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Peschereccio a fuoco oggi pomeriggio a Cagliari, in zona “Sa Perdixedda”.
L’imbarcazione, per cause ancora in fase di accertamento, è stata gravemente danneggiata dall’incendio, che ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi quartieri della città.
Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona, evitando che le fiamme raggiungessero altre barche ormeggiate.
***Notizia in aggiornamento***
(Unioneonline/v.f.)