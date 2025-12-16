A Burcei si è anche costituito da tempo il "Comitato per la strada". E c'è una amministrazione comunale e una intera popolazione che pressa per l'avvio dei lavori. Ma a sollecitare la realizzazione dell'opera, destinata a avvicinare Burcei a Cagliari e al suo hinterland (attraverso un nuovo tracciato di 17 chilometri tra i territori comunali di Sinnai e Maracalagonis), non c'è solo la popolazione di Burcei.

«Si parla di un progetto approvato, finanziato e appaltato», dice l'ex assessore della Comunità montana del Serpeddì e del Comune di Sinnai, Massimo Serra. «Siamo di fronte ad una burocrazia infinita. Parlo di un progetto dove erano e sono ancora riposte aspettative rilevanti sul versante della mobilità (da e per l'hinterland e il capoluogo), sul versante economico, su quello sociale e su quello dell'istruzione. Dalla fine degli anni 90 e dai primi anni 2000 in tanti tra Enti, Istituzioni nei diversi livelli ( Regione, Provincia, Comuni e la ex 24esima Comunità Montana), assicurazioni culturali e sportive ebbero a manifestare attenzione e interesse verso questa strada, affinché venisse realizzata».

«Negli anni - aggiunge Serra - sono stati assicurati diversi finanziamenti; le varie fasi progettuali e relative valutazioni di carattere naturalistico ambientale sono state definite; alcuni tratti o lotti sarebbero stati anche appaltati ( oltre a quello iniziale di 700 metri.). Sorge d'obbligo una domanda, cosa manca per avviare e portare a conclusione i lavori? Il rischio, con il passare del tempo, è quello di vedere minate la credibilità e la capacità della politica».

© Riproduzione riservata