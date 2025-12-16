Il Comune di Selargius assegnerà due lotti residenziali destinati all’Edilizia Economica e Popolare nei Piani di Zona comunali. Per esigenze legate alla tutela della riservatezza dei candidati, sul sito istituzionale sarà pubblicata la graduatoria provvisoria contenente esclusivamente il numero di protocollo generale e il punteggio attribuito a ciascun richiedente dalla Commissione tecnica.

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno pervenire al Comune entro il 7 febbraio prossimo.

© Riproduzione riservata