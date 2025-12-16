Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato in seduta straordinaria giovedì alle ore 16,30 presso l’aula consiliare.

All'ordine del giorno, la discussione delle interrogazioni e delle interpellanze a risposta orale e l'approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell'imposta di soggiorno.

Sono oltre cinquanta gli emendamenti presentati dall'opposizione con modifiche al regolamento proposto dalla maggioranza. Una parte è già stata discussa e respinta nell'ultima seduta del Consiglio. Giovedì si proseguirà sull'argomento.

