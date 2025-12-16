L’Avis di Sarroch diventa maggiorenne: durante la Giornata del donatore, l’associazione presieduta da Pina Russo ha festeggiato l’importante traguardo e ha rinnovato l’invito ai cittadini a contribuire alla raccolta di sangue. Durante la mattinata sono state consegnate le benemerenze ai donatori che durante l’ultimo anno si sono distinti per la loro generosità: all’appuntamento hanno partecipato anche diverse “consorelle”, le sezioni locali dell’Avis provenienti da diversi paesi del sud dell’Isola, i rappresentanti dell’Avis provinciale e regionale, e l’amministrazione comunale. Archiviata la festa che ha riunito tutti i donatori del paese, l’Avis di Sarroch guarda già ai prossimi impegni: in vista delle festività natalizie, sabato dalle 8,15 alle 12, in piazza Sa Ruxi, l’autoemoteca sarà a disposizione di donatori.

