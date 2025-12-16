Auto in fiamme stanotte lungo la statale 387, con intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri. L'episodio è avvenuto alle 5,30 del mattino, quando alcuni automobilisti hanno lanciato l'allarme tra Selargius e Dolianova.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza il sito all'incrocio con una stradina di accesso alla stessa statale.

Indagano i carabinieri. Non si esclude che la macchia sia stata rubata.

