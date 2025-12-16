Auto in fiamme sulla statale 387: Selargius, allarme all’albaSul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non si escluso che la macchina fosse stata rubata
Auto in fiamme stanotte lungo la statale 387, con intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri. L'episodio è avvenuto alle 5,30 del mattino, quando alcuni automobilisti hanno lanciato l'allarme tra Selargius e Dolianova.
Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza il sito all'incrocio con una stradina di accesso alla stessa statale.
Indagano i carabinieri. Non si esclude che la macchia sia stata rubata.