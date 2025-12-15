Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari in via Olanda a Quartu per un incendio che si è sviluppato nel cortile privato del condominio di una palazzina.

Le fiamme hanno coinvolto alcuni elettrodomestici e due bombole di GPL della cucina di un appartamento. Sul posto è intervenuta una squadra della centrale operativa del Comando di Cagliari supportata da un’autobotte.

Gli operatori hanno spento l'incendio che stava coinvolgendo gli appartamenti adiacenti e una cantina dello stesso condominio. Nessun ferito, danni lievi alle finestre e alla facciata della struttura.

Avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

(Unioneonline)

