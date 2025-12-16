Sabato 20 novembre, alle 11 nel locale storico denominato “Sa ruga de is Marongius” in via Dante 4, è in programma l’inaugurazione del Museo regionale delle auto d'epoca e storiche Attilio Mocci Demartis. Si tratta della prima mostra permanente dedicata al valore della nostalgia e del fascino suggestivo dei veicoli storici. Nei giorni scorsi sono stati installati i pannelli illustrativi dei veicoli esposti, tra oggi e domani verrà completata la sistemazione delle auto nei rispettivi stabili, ultimo tassello prima dell’apertura del Museo.

«L’attesa è ormai quasi terminata: la cultura dei motori e delle auto trova finalmente casa nel centro di Mandas», dice il sindaco Umberto Oppus.

La Giunta comunale, prima di avviare i lavori, aveva approvato le variazioni al bilancio necessarie per programmare l’utilizzo dei fondi aggiuntivi incassati attraverso l’ottenimento di alcuni importanti finanziamenti pubblici: tra questi ci sono i 250.000 euro per la realizzazione del Museo e ulteriori 50.000 attraverso i quali è prevista la realizzazione di un’area camper. L’allestimento vuole raccontare la storia della tecnologia, del design e della società sarda attraverso veicoli e con oggetti di uso comune d’epoca, come attrezzature e strumenti in uso agli appassionati, ai meccanici e ai titolari di distributori di carburante.

