Dopo una settimana riprende giovedì 18 dicembre a Sinnai la raccolta della plastica su tutto il territorio comunale.

Il servizio torna a seguire il normale calendario. Il ritiro nelle utenze domestiche avverrà ogni giovedì. Nelle utenze non domestiche, ogni lunedì. I rifiuti devono essere esposti entro le ore 23 del giorno precedente al ritiro.

La settimana scorsa la plastica non era stata ritirata come in gran parte dei Comuni dell'Isola a causa del blocco dell'impianto di smaltimento convenzionato che aveva raggiunto il limite massimo di stoccaggio, impedendo ulteriori conferimenti sia con il porta a porta che negli ecocentri.

