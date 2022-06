Intervento dei Vigili del Fuoco a Sinnai, attorno alle 12:30, per l’incendio di un’auto in sosta in via Croce.

Le segnalazioni sono pervenute al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento "2A". Gli operatori, giunti sul posto con un'autopompa, hanno spento l'incendio che ha coinvolto l'auto e messo in sicurezza l'area, evitano la propagazione delle fiamme ad una struttura adiacente.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

