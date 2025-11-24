Indagini serrate a Quartucciu per far luce sul rogo che sabato ha danneggiato tre auto della Polizia locale.

Diverse le persone interrogate nelle ultime ore: non è da escludere che gli inquirenti coordinati dal Tenente Davide Revelant, comandante della Compagnia di Quartu, stiano seguendo una pista precisa grazie anche agli elementi raccolti subito dopo il raid incendiario e alle immagini delle telecamere piazzate nella zona.

In mattinata alcune persone sono state accompagnate in caserma dopo che in precedenza erano stati sentiti alcuni giovani individuati in strada a Quartucciu, dopo l'attentato.

Comprensibile il silenzio delle forze dell'ordine: con i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Quartu, indagano i militari delle stazioni di Selargius e Monserrato, intervenuti sabato dopo le 23,30 quando il fuoco era stato appena appiccato sui tre mezzi parcheggiati nel cortile della stessa sede dei Vigili urbani.

Come è noto l'episodio è stato duramente condannato dal sindaco Pietro Pisu, da assessori e dalla minoranza consiliare e dalla Regione.

