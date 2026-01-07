Intervento dei Vigili del fuoco del comando di Cagliari nel pomeriggio di oggi per soccorrere un cane rimasto intrappolato in un'area impervia, all'interno di un anfratto, tra due rocce granitiche, vicino al nuraghe “Callitas”, in territorio di Quartu.

La sala operativa ha ricevuto la richiesta di soccorso da parte del proprietario dell'animale e ha inviato sul posto personale specializzato in tecniche Saf (speleo alpino fluviali) e Usar (Urban Search And Rescue).

Gli operatori hanno raggiunto l'area e hanno effettuato le operazioni di recupero dell'animale, che si sono protratte per alcune ore perché rese difficili a causa della conformazione del terreno e della morfologia del suolo particolarmente roccioso.

Il cane è stato affidato al proprietario in ottime condizioni di salute.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata