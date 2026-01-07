Grande folla e grande commozione nel pomeriggio ai funerali di Roberto Basciu, l'operaio di 45 anni rimasto vittima dell'incidente mortale sulla strada provinciale 95 in località “S’ecca s’arrideli", nelle campagne di Quartu, avvenuto sabato mattina: la sua moto è finita contro un’auto.

Una tragedia, ha ricordato il parroco don Davide Collu della parrocchia di San Luca, al Margine Rosso, che ha portato un dolore infinito in una famiglia che si stava costruendo il suo futuro. Roberto tra i suoi sogni aveva quello di avere attorno a casa un grande giardino. Ora, ha detto il sacerdote, lui può seguire la famiglia dal giardino del cielo.

Grande la commozione in una chiesa enorme, gremita di parenti e amici che hanno voluto dare l'ultimo saluto all'operaio.

Domani si dovrebbe arrivare anche alla conclusione delle indagini coordinate dal capitano Massimo Valtan della Polizia locale di Quartu.

