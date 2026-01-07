

Lo sport protagonista al Teatro Civico di Sinnai con la seconda edizione di "Quando le stelle brillano"

Sabato prossimo, proprio il Teatro ospiterà la manifestazione dedicata al riconoscimento e alla valorizzazione dello sport, delle associazioni locali e di tutti gli sportivi del territorio.

Un appuntamento che non celebra soltanto i risultati agonistici, ma soprattutto l’impegno quotidiano di ogni atleta, agonista e non, che con passione, sacrificio e spirito di squadra contribuisce a rendere viva la comunità sportiva sinnaese.

«Sarà un momento per stare insieme, conoscersi e conoscere meglio il mondo dello sport locale – dichiara l’assessore allo Sport Alessio Serra –. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di dare il giusto riconoscimento al valore sociale che lo sport offre alla nostra comunità».

La serata si propone come un’occasione di incontro e condivisione tra società sportive, atleti, famiglie e cittadini, rafforzando il legame tra sport e territorio e mettendo in luce il ruolo fondamentale che le associazioni svolgono ogni giorno nella crescita sociale e culturale di Sinnai.

Tra gli ospiti speciali, i tre tedofori che hanno rappresentato Sinnai nel percorso della Fiaccola Olimpica, testimoni di un’esperienza unica che ha portato il nome della città sul palcoscenico di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.



