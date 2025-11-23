Attentato incendiario a Quartucciu, dove sono stati dati alle fiamme i mezzi della Polizia municipale.

La scorsa notte un uomo, dopo aver scavalcato la recinzione, ha raggiunto la sede della Polizia locale in via Monte Spada e si è diretto verso il parcheggio, dove ha appiccato il fuoco bruciando tre veicoli in dotazione agli agenti. Poi si è allontanato, prima che sul posto arrivassero le pattuglie dei carabinieri delle Stazioni di Selargius e Monserrato, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore del raid.

I Vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti immediatamente sul posto, hanno domato le fiamme evitando che si propagassero causando ulteriori danni.

Confermata la natura dolosa del rogo, sono partite le attività investigative dell’Arma, che si avvalgono delle immagini del sistema di videosorveglianza che copre l’intera area. Si cercano inoltre elementi per ricostruire il possibile movente, l’amministrazione comunale ha riferito di non aver avuto nell’ultimo periodo alcun segnale tale da far presagire un simile episodio.

Il sindaco Pietro Pisu sui social parla di un atto «vile e inaccettabile, che colpisce non solo le istituzioni ma l’intera comunità». Il primo cittadino esprime «ferma condanna» al gesto e rassicura i residenti, «la sicurezza della nostra comunità non sarà compromessa da atti intimidatori».

«Non permetteremo che episodi di violenza o intimidazione minino la fiducia reciproca e la serenità della vita quotidiana. Insieme sapremo reagire con determinazione e responsabilità», conclude.

