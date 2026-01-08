È stata pubblicata la gara d'appalto per la realizzazione del parco urbano nell'area dismessa delle vecchie Fornaci Picci, a Quartu. che prevede anche la creazione di spazi pubblici, culturali e residenziali. Il nuovo parco, con circuiti pedonali e ciclabili tra le stesse Fornaci Picci e il Rio Is Cungiuas, più altre aree verdi e parcheggi dislocati intorno agli edifici, garantirà alla città nuovi spazi per passeggiare e per spostarsi in bicicletta, e porterà anche un piccolo ma concreto contributo al miglioramento della qualità ambientale in città.

«Grazie alla collaborazione della Regione - commenta l’Assessore all’Urbanistica Aldo Vanini -, abbiamo superato l’impasse che era stato generato dalle estenuanti lungaggini con le quali ci siamo dovuti confrontare all’interno della procedura del programma ministeriale PINQuA e riusciremo finalmente ad aprire il primo cantiere entro pochi mesi. E a brevissimo verrà pubblicato anche il bando di gara per i lavori di ristrutturazione del primo edificio che affaccia su via Brigata Sassari».

L’intervento, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con 4,5 milioni di euro e dal Comune di Quartu con 530mila euro, unisce le scelte di rigenerazione urbana dell’Amministrazione comunale alla strategia regionale per il miglioramento dei servizi ecosistemici e della connettività ecologica, in coerenza con l’obiettivo ‘Sardegna più verde’.

È stata pertanto indetta una procedura aperta su SardegnaCat per l’affidamento dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex complesso industriale, relativamente al ‘Lotto 1 – Parco Urbano’, aperta a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati sul mercato elettronico della Regione Sardegna, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte 45 giorni dalla data di trasmissione alla banca dati nazionale dell’ANAC.

Tutta la documentazione di gara, unitamente agli elaborati progettuali e tecnici, è a disposizione dei partecipanti sulla piattaforma SardegnaCat e sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente. Rigenerare vecchi spazi urbani abbandonati significa restituirli ai cittadini e trasformarli in luoghi di vita, incontro e partecipazione. È un modello di sviluppo che integra qualità ambientale, coesione sociale e innovazione sostenibile. Il progetto prevede infatti azioni di forestazione urbana, uso di materiali drenanti, recupero delle acque meteoriche, opere funzionali alla realizzazione di sistemi fotovoltaici, sostituzione di specie alloctone con specie autoctone e creazione di percorsi naturalistici e aree per attività sportive e ricreative.

