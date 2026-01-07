Sono quarantatrè i milioni di euro da qui al 2028 che il Comune di Villaputzu investirà in opere pubbliche. Il piano approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Sandro Porcu punta, in particolare, sulla riqualificazione urbana, sulla sicurezza e sulla mobilità. Tra i principali interventi in programma il lungomare di Porto Corallo con altri due lotti (il primo è stato inaugurato lo scorso mese, in località Prumari), il completamento del fabbricato servizi del porto e la ripresa dei lavori di ripristino del molo di sopraflutto. E ancora impianti di illuminazione, impianti sportivi (rifacimento campi da tennis e gradinate coperte del campo da calcio), comunità alloggio integrata per anziani e la nuova caserma dei carabinieri.

«Questo piano – ha spiegato il sindaco Sandro Porcu - rappresenta una visione concreta per la Villaputzu di domani, abbiamo lavorato tanto per costruire un futuro più solido e attrattivo». Un capitolo significativo riguarda l’edilizia scolastica: «Due nuove scuole – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Alessia Follesa - stanno per essere ultimate, un risultato che testimonia la grande attenzione dell’amministrazione comunale verso le famiglie, i più giovani e la qualità degli ambienti educativi. Investire in scuole moderne, sicure ed efficienti significa investire nel futuro della nostra comunità».

