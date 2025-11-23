«Un gesto vile che non appartiene a Quartucciu». È netta la condanna del sindaco Pietro Pisu e dell’assessore con delega alla Polizia locale Cristian Mereu dopo il raid incendiario che ha distrutto tre auto in dotazione agli agenti.

Una delle auto bruciate a Quartucciu (Foto Fr. Me.)

Pisu, in contatto dalla scorsa notte con le forze dell’ordine, rassicura i cittadini: «Questo gesto colpisce l’intera comunità: la sicurezza non sarà compromessa da atti intimidatori. I responsabili — e parlo al plurale — non riusciranno a minare la fiducia reciproca e la serenità della nostra vita quotidiana. Insieme sapremo reagire con determinazione e responsabilità».

Il concetto lo ribadisce anche l’assessore Mereu, che parla di «atto gravissimo nei confronti dell’amministrazione e del Corpo di Polizia Municipale, impegnato soprattutto in questi mesi in un’intensa attività di controllo e monitoraggio del territorio».

Ringraziando carabinieri e vigili del fuoco per il pronto intervento, invita la cittadinanza a «ripartire uniti, perché Quartucciu non merita gesti ostili e vigliacchi. Quando si colpiscono le istituzioni, perdiamo tutti».

Le fiamme che hanno distrutto le auto della polizia locale a Quartucciu

Sulla stessa linea anche l’opposizione: «Un atto vile e inaccettabile che offende l’intera comunità che non può piegarsi a nessun tipo di intimidazione», affermano i consiglieri del gruppo “Quartucciu nel cuore” e di quello Misto, «auspichiamo che gli inquirenti facciano luce al più presto sull’inquietante episodio, individuando il responsabile».

Solidarietà e condanna anche dalla Regione: «Condanniamo con fermezza l’atto intimidatorio che nella notte ha preso di mira la Polizia Locale di Quartucciu: un gesto gravissimo che mina la sicurezza e il rispetto delle istituzioni», sono le parole dell’assessore agli Enti locali e Urbanistica Francesco Spanedda, che esprime piena solidarietà agli agenti della polizia municipale e alle loro famiglie. «Il loro servizio quotidiano – prosegue l’esponente della Giunta Todde – è fondamentale per garantire ordine e tutela della comunità».

Intanto proseguono le indagini sul raid: dalle immagini si vede un uomo che, intorno alle 23.30, dopo aver scavalcato la recinzione in via Monte Spada — dove si trova anche la sede della Polizia locale in attesa del trasferimento in via Nazionale — ha appiccato il fuoco alle tre vetture di servizio. L’uomo è poi fuggito nelle stradine che conducono al centro storico e verso Selargius, prima dell’arrivo dei carabinieri di Selargius e Monserrato.

