Sessantamila euro per mettere in sicurezza e riqualificare la Chiesa della Santissima Annunziata, edificio simbolo di una delle borgate di Castiadas (quella, appunto, dell’Annunziata). A mettere a disposizione i fondi direttamente il Comune. «Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di culto storici rientrano tra le azioni volte alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e religioso del Comune» - viene riportato nella delibera della Giunta - e quindi alcuni interventi «si rendono necessari e urgenti al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, in particolare per i lavori relativi alla chiesa, volti a prevenire rischi per la sicurezza dei fedeli e dei cittadini e a salvaguardare l’integrità strutturale dell’edificio».

I sessantamila euro saranno trasferiti dal Comune alla Parrocchia per la realizzazione, appunto, degli interventi necessari. «Metteremo in sicurezza e riqualificheremo sia la chiesa che gli spazi circostanti – sottolinea il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – in modo tale che l’Annunziata sia ancora più attrattiva e vivibile, anche in sinergia con le attività sportive, culturali e sociali presenti sul territorio». Il primo cittadino aggiunge che l’Annunziata, per Castiadas, «è un luogo che rappresenta un punto di riferimento storico, religioso e comunitario».

