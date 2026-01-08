in municipio
08 gennaio 2026 alle 12:08
Sinnai, convocata la prima Commissione: al centro il regolamento sul funzionamento del Consiglio ComunaleLa riunione nella sala consiliare
Si riunirà domani 9 gennaio, alle 18 al Comune di Sinnai la Commissione Consiliare Permanente Statuto e regolamenti.
All'ordine del giorno il proseguo lavori di aggiornamento/modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; Varie ed eventuali. Convocata la Commissione, i capi gruppo consiliari, la sindaca e la Giunta comunale. La riunione si terrà nella sala consiliare.
