Si riunirà domani 9 gennaio, alle 18 al Comune di Sinnai la  Commissione Consiliare Permanente Statuto e regolamenti.
All'ordine del giorno il proseguo lavori di aggiornamento/modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; Varie ed eventuali. Convocata la Commissione, i capi gruppo consiliari, la sindaca e la Giunta comunale. La riunione si terrà nella sala consiliare.

