Sinnai, al via i lavori per il Tyrrhenian Link sulla circovallazione: lunghe codeChiusa una delle due corsie sulla provinciale 15
Sono iniziati sul tratto della circonvallazione Sinnai-Settimo (provinciale 15) i lavori per la messa in opera dei cavi del Tyrrhenian Link, che secondo i programmi dovrebbero essere ultimati a luglio.
Si annunciano pesanti disagi, con gli automobilisti costretti a lunghe code all'altezza dei "semafori volanti", piazzati all'altezza dei lavori con la chiusura di una delle due corsie. Tanti gli automobilisti che hanno scelto di evitare il tappo sulla Circonvallazione, scegliendo in alternativa, la via San Salvatore nell'abitato di Settimo San Pietro.
L'ordinanza è stata firmata dalla Città metropolitana competente sulla strada di circonvallazione.