Su sessanta concorrenti solamente in dieci hanno trovato il presepe misterioso. Si è conclusa la terza edizione della divertente rassegna “Trova il presepe al Monte” promossa dalla Pro loco di Gesico in collaborazione con Comune, Parrocchia, Protezione Civile Gesico e Bosa Motori di Guasila. Sulle pendici del Monte San Mauro nei giorni scorsi i soci Pro loco hanno nascosto un presepe, ai partecipanti al gioco il compito di scoprire il nascondiglio. In dieci sono riusciti nell’impresa, ma solamente i primi classificati sono stati premiati in occasione della serata conclusiva della manifestazione. «È stata una bellissima iniziativa - ha detto il parroco don Efisio Zara -, in una comunità è sempre bello e importante promuovere momenti di aggregazione sociale come questo».

Al primo posto si è classificata Federica Sanna, in seconda posizione Aurora e Federico Zedda; al terzo posto il piccolo Mattia Pisano aiutato dai genitori e al quarto Loris Noli. Tra i concorrenti “Over” (gli adulti) hanno individuato il presepe Paolo Pisano (un veterano della manifestazione), Fabio Schirru, Vito Lionetti e Sabrina Corrias. Quest'ultima, assessore alla Cultura del Comune di Gesico, ha premiato insieme alla Pro loco i vincitori con giochi e buoni pizza. Nell’ultimo giorno della rassegna i partecipanti hanno potuto vivere l’emozione dell’escursione in quad al Monte.

