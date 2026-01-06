Chiuse le indagini della Polizia locale sulla tragica morte di Roberto Bascu, l'operaio di 45 anni, morto sabato scorso nella strada di "S'ecca Arrideli" in territorio di Quartu. Nelle prossime ore gli agenti gireranno il rapporto finale in Procura.

Ovviamente sugli accertamenti tecnici viene mantenuto uno stretto riserbo. Come è noto l'operaio era in sella alla sua moto: finito sotto un'auto, Roberto Basciu (persona conosciuta e stimata) sarebbe morto sul colpo, lasciando la compagna e due figli in tenerissima età.

Intanto domani si svolgeranno alle 15 i funerali: verranno celebrati nella chiesa di San Luca al Margine rosso.

