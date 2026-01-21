«Con il nuovo bollettino di allerta meteo della Protezione civile siamo passati al codice giallo, pertanto procederò alla revoca dell’ordinanza sindacale di chiusura con l'obiettivo di garantire la ripresa delle normali attività».

Lo annuncia il sindaco di Mandas Umberto Oppus che, così come i suoi colleghi sindaci del territorio, nei giorni lunedì 19 e martedì 20 gennaio aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), degli uffici comunali, degli impianti sportivi e delle palestre pubbliche, delle piazze e dei parchi pubblici per l’allerta meteo (codice rosso). Ordinanza prorogata ieri per confermare le chiusure anche nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, a seguito della conferma di criticità elevata.

La situazione oggi per fortuna è in netto miglioramento, come conferma il nuovo bollettino della Protezione civile regionale che ha convinto il sindaco di Mandas ad anticipare di qualche ora le riaperture. «Quella di oggi è stata una mattinata di sopralluoghi, di verifiche, di conta dei danni e segnalazioni degli interventi da porre in essere in tutto il territorio comunale», continua Oppus che ha chiesto un intervento urgente di Enel per sistemare le strutture danneggiate e per avviare i lavori di potenziamento della rete nel territorio. «Non possiamo, nel 2026, come successo a Mandas e Siurgus Donigala in questi giorni, restare oltre nove ore senza energia elettrica oppure avere continui sbalzi di corrente con pregiudizio di attrezzature ed elettrodomestici».

© Riproduzione riservata