Allerta arancione per rischio idraulico dal Sarrabus fino alla Gallura, passando per Ogliastra e Baronia, fino all’entroterra di questi settori: il colore del rischio è assegnato a causa della portata dei fiumi, tenuta sotto controllo. L’avviso è giallo per il Cagliaritano, il Sulcis e il Medio Campidano. Mentre l’Isola, nelle mappe, si colora di verde nell’Oristanese e nel Sassarese, quindi nelle zone occidentali centrali e settentrionali.

Ecco la nuova scala cromatica della Sardegna secondo l’ultimo avviso della Protezione civile, con regimi di allerta che hanno una durata fino alle 23,59 di domani, giovedì 22 gennaio.

La tempesta portata dal ciclone Harry è passata, è arrivato il momento della conta dei danni. E se le reti di monitoraggio di fiumi, torrenti e bacini idrici restano in costante operatività, la Regione ha aperto le interlocuzioni con il Governo: la governatrice Alessandra Todde questa mattina ha dialogato col ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ma il dialogo è costante anche con gli altri dicasteri competenti in caso di calamità naturali.

Intanto Palazzo Chigi ha diramato una nota: «Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, segue con attenzione, in costante contatto con il Ministro Nello Musumeci e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, l’evoluzione dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Calabria, la Sardegna e la Sicilia».

Meloni, si legge, «è particolarmente vicina alle comunità colpite e raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali, evitando ogni esposizione al rischio. Ringrazia per l’efficiente lavoro di previsione e di allertamento messo in campo dal Dipartimento della Protezione Civile e dai presidi territoriali, da Regioni, Comuni e Prefetti. Il Governo sosterrà le comunità che hanno subito danni, nei prossimi giorni il ministro Musumeci e il capo dipartimento Ciciliano si recheranno nelle aree colpite per individuare, insieme ai presidenti delle Regioni interessate, le azioni necessarie al superamento dell’emergenza».

