L’Assessorato allo Sport del Comune di Sinnai ha indetto un pubblico bando per le associazioni sportive locali, finalizzato all’organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni sportive.

Possono presentare richiesta di contributo tutte le associazioni sportive che non abbiano scopo di lucro, che siano affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva affiliati al CONI e che siano iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Sinnai.

«Con queste risorse, dice l’assessore Alessio Serra - vogliamo contribuire alla crescita e la promozione dello sport partendo con il bando proprio in concomitanza con l’inaugurazione della nuova stagione sportiva 2024/ 25, nella quale confidiamo in grandi risultati per tutte le associazioni sinnaesi. La compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro il 30 settembre».

© Riproduzione riservata