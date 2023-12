Una petizione per sollecitare Regione e Asl per l’attivazione a Burcei del servizio di emergenza h24, per la sicurezza sanitaria dei 2700 residenti. È stata firmata dall’amministrazione comunale e dall’associazione di volontariato “Burcei Soccorso”, che ha promosso l’iniziativa. Il servizio di emergenza-urgenza del 118 attualmente è garantito per appena sei ore al giorno durante la settimana, dalla Confraternita della Misericordia.

Nelle altre 18 ore della giornata il servizio di emergenza viene attuato con sanitari e mezzi inviati da Sinnai, Selargius, Cagliari, Monserrato con il rischio che il fattore tempo sia determinante in negativo e comunque con un tempo di attesa di almeno 45 minuti. Nei prossimi giorni le petizione potrà essere firmata da tutti.

«Una richiesa sacrosanta la nostra – dice il sindaco Simone Monni - anche in considerazione dello stato di isolamento di Burcei legato alla sua posizione geografica, aggravate dall'avvio dei recenti lavori sulla vecchia Statale 125, che ci costringono, se pur temporaneamente, ad allungare il percorso per arrivare nell’hinterland cagliaritano e per tornare a Burcei. Con la petizione si chiede pure che si velocizzi l’iter burocratico per la realizzazione della nuova strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis, in modo tale da togliere Burcei da una situazione surreale di isolamento in cui ogni giorno ognuno di noi o dei nostri cari, rischia la vita».

© Riproduzione riservata