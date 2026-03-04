Ancora un incidente sulla strada statale 729, Sassari-Olbia, causato da un cinghiale che ha tagliato la strada ad un’automobilista per fortuna senza gravi conseguenze.

L’ennesima ordinanza registrata su quel percorso per lo smaltimento di una carcassa di cinghiale. «Prima che accada altro occorre agire subito», interviene con rabbia Francesco Dui, sindaco di Ardara. «Io non sono bravo nel trovare soluzioni a questo problema, ma qualcosa deve essere fatto».

Non è lontano il ricordo del medico Ciriaco Meloni morto a causa di un incidente stradale, sempre sulla statale 729, all’altezza del Comune di Ploaghe, a seguito dell’impatto con un cinghiale che attraversava la carreggiata. Morto sul colpo dopo che la sua auto si era ribaltata più volte. «Questo ci ha fatto riflettere ma forse non abbastanza», aggiunge il sindaco di Ardara.

L’aumento incontrollato degli animali selvatici e l’incremento degli incidenti richiede un approccio integrato che bilanci la sicurezza dei cittadini con la gestione etica di questo tipo di fauna. Oramai i cinghiali si sono spostati nelle aree urbane alla ricerca di cibo, ma sono ancora frequenti i danni registrati alle colture con maggiori costi che pesano sulle aziende.

Lo sviluppo dei boschi fino alle zone urbane ha, inoltre, creato un’elevata promiscuità che consente il passaggio indisturbato di questi animali anche all’interno dei centri abitati, con conseguente incremento di incidenti automobilistici.

