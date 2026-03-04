In occasione della Giornata internazionale della Donna, l’8 marzo a Capoterra si terrà “Feminas in Festa”, iniziativa ideata da Carola Aramu e promossa dal gruppo folk Sa Scabitzara con il sostegno del Comune.

La serata prenderà il via alle 16, con l’obiettivo di rendere omaggio al ruolo delle donne nella storia sociale e culturale della Sardegna, valorizzandone il contributo alla trasmissione di identità, memoria e tradizioni.

«Il programma prevede una sfilata di donne in abito tradizionale, in rappresentanza di diversi comuni dell’Isola, con la presentazione di antichi abiti nuziali, testimonianze di appartenenza, condizione sociale ed evoluzione storica delle comunità locali – racconta Carola Aramu -, il corteo partirà da Casa Melis per concludersi in piazza Liori, dove si terrà un convegno».

Sono previsti gli interventi dell’assessore alla Cultura e alle Pari opportunità Donatella Dessì, della presidente della 6ª Commissione consiliare Politiche sociali e comunitarie Silvia Cabras e della presidente della 4ª Commissione Cultura Bernadette Puddu.

La presentazione degli abiti sarà curata dall’artista e imprenditrice Elena Ciccu. Parteciperà inoltre il gruppo Janas di Maist’e con uno spettacolo finale, seguito dall’esibizione musicale della stessa Ciccu e da un momento conviviale aperto ai partecipanti.

